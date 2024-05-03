حدث في 8 ساعات| توجيه مهم من الكهرباء للمواطنين .. وحقيقة بث نشرات باستخدام الذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزير الصحة تقديم 10 آلاف جلسة دعم نفسي لـ927 مصابا فلسطينيا ورئيس قطاع التلفزيون تكشف حقيقة بث برامج ونشرات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رئيس قطاع التلفزيون تكشف حقيقة بث برامج ونشرات باستخدام الذكاء الاصطناعي

كشفت الدكتور نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون المصري، حقيقة إطلاق برامج ونشرات باستخدام الذكاء الاصطناعي بالتلفزيون الرسمي

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وزير الصحة: تقديم 10 آلاف جلسة دعم نفسي لـ927 مصابا فلسطينيا منذ بداية حرب غزة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسي، لـ927 وافدا من الأشقاء الفلسطينيين، منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير

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توجيه مهم من "السياحة" للحجاج والشركات بشأن موسم حج 2024

كشف مصدر مُطلع بغرفة شركات السياحة، عن وصول خطاب من وزارة السياحة والآثار، تضمن رصد لجان الوزارة المنتشرة في المطارات الرئيسية مجموعات من المواطنين المتجهين إلى المملكة العربية

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وزيرة البيئة تؤكد ضرورة توحيد جهود العالم للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي

شارك وفد مصري من وزارتي البيئة والخارجية برئاسة الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، في الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي

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وزير الأوقاف: زيارة الرئيس لـ "العاشر من رمضان" دعم للصناعة والاستثمار الوطني

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والسيد اللواء الدكتور أركان حرب خالد فودة محافظ

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الحكومة: إنهاء إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3129 كارت "تكافل وكرامة"

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير

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رواتب تصل لـ 12 ألف جنيه.. 3408 وظيفة بـ16 مُحافظة - الشروط والأوراق المطلوبة

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

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توجيه مهم من الكهرباء للمواطنين خلال أعياد شم النسيم وعيد الفصح

ناشدت وزارة الكهرباء، جميع المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة بعد قرار وقف تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بمناسبة أعياد شم النسيم وعيد الفصح المجيد للأقباط.

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