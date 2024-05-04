مصطفى بكري مدافعًا عن العرجاني: لعب دورًا وطنيًّا مشرِّفًا في سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، تعرَّض لهجمة شرسة، ولا يزال يتعرض من قِبل جماعات الإرهاب، لأنه لعب أدوارًا وطنية مشهودة، مع الجيش والشرطة، حيث كان العرجاني، يأتي برؤوس الإرهاب من جحورها.. مشيرًا إلى أنه كان دائمًا داعمًا للجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب، حتى أنه أصبح مستهدفًا من منصات الجماعة الإرهابية.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن اتحاد القبائل العربية كان صرخة قوية، للمِّ شمل القبائل على أرض مصر، حتى يصبح درعًا للدفاع عن الوطن.

وتابع بكري، أن الشيخ سالم الهرش اتخذ موقفًا تاريخيًّا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في عام 1968، حينما أكد أن سيناء مصرية وستظل مصرية.