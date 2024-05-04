جمال يطلب تطليق زوجته: "عندها ميول للانحراف وبتعلم بناتها الرقص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

قام "جمال.ع"، 37 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته لتعرضه للضرر مبرراً طلبه: "عندها ميول للانحراف وبتعلم عيالها الرقص".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 2343 لسنة 2023، بإنه تزوج من "عزة. ح"، 35 سنة، زواج نابع عن قصة حب، لكونها "بنت الجيران"، دام زواجنا 10 سنوات، وأثمرت تلك الزيجة بإنجابها توم بنات يبلغ من العمر 8 سنوات.

يضيف الزوج: "عشنا حياة زوجية سعيدة، واكتملت سعادتنا بخبر "مراتك حامل بتوأم"، ومن وقتها أفعل ما تريد لإسعادها وجعلها في أحسن حالاتها والاهتمام بصحتها، وأخيراً وضعت زوجتي فرحتنا بالحياة بناتنا" مريم وملك".

يكمل "جمال": وجدتها تقوم بتربيتهم بكل تفاصيلها تعشق بناتها، تعطى كل الاهتمام لهم، وذلك الشعور جعلني أسعد زوج في العالم، لكني لاحظت مواخراً أنها تقوم بتعليمهم الرقص، قائلا: "دي محترفه"، وعندما تحدثنا عن تلك الوضع، كان ردها "سبهم يفرحه ويفرفشه".

يختتم الزوج: وجدت نفسي بدون مقدمات أقوم بالتركيز في تربيتهما لأنها تدللهما ولا تقوم بوضع عاداتنا وتقاليدنا بنفسهم، ولاحظت على تصرفاتهم أنهم أغراب عن مصر، ويتبعه أصول الغرب حتى في الملابس.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للتخلص من تلك الزيجة برفع دعوى قضائية، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.