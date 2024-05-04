بينهم سيدتين.. سقوط 14 تاجر مخدرات بـ3.5 مليون جنيه في حملة أمنية ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة عدة عناصر إجرامية ببورسعيد وتقدر قيمتها المالية بـ 3.5 مليون جنيه تقريبا.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن بورسعيد قيام (عدة عناصر إجرامية) بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها متخذين من دوائر أقسام شرطة (الزهور – الضواحي – أول الجنوب) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 عاطلين- لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزهور، وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس – كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر للهيدرو – كمية لمخدر البودو – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

وجرى ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزته "4 كيلوات جرام لمخدر للهيدرو - كيلو جرام لمخدر للهيدرو - كمية لمخدر الشابة "، وعاطل بدائرة قسم شرطة الضواحي وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش، عاطل بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و3 عاطلين، بدائرة قسم شرطة أول الجنوب وبحوزتهم 5 كيلوات جرام لمخدر الحشيش وكيلو جرام لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول الجنوب وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر للهيدرو - كمية لمخدر الآيس، و4 أشخاص بينهم سيدتان- لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الضواحي وبحوزتهم 3 كيلوات جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية لمخدر الهيروين – 1000 قرص من عقار الترامادول المخدر – مشغولات ذهبية – سيارة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.5 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.