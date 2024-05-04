"الزراعة" تنظم سلسلة أنشطة توعوية للمزارعين في 23 محافظة -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

واصلت الفرق الإرشادية الريفية التي شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، تنفيذ أنشطتها الإرشادية بكثافة على مختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني طوال شهر أبريل 2024 في عدد 23 محافظة ومديرية زراعة؛ وهي: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والقليوبية، وكفر الشيخ، والغربية، الشرقية، والجيزة، والدقهلية، والمنوفية، والإسماعيلية، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، والسويس، وشمال سيناء، ومديرية الزراعة بالنوبارية.

وقال الدكتور ياسر الحيمري، المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعي، إن الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق شملت محاصيل: القمح، والشعير، والفول البلدي، والبصل، والثوم، والبطاطس، والطماطم، والخيار، والفلفل، والباذنجان، والفاصوليا الجافة، وبنجر السكر، وقصب السكر، والفراولة، والبطيخ، والنباتات الطبية والعطرية، ونخيل البلح، والموالح، والمانجو، والعنب، والزيتون، والقطن، والأرز، وفول الصويا، بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني والداجني، وقد تضمنت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق، المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، والتأكد من وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للسادة المزارعين في ما يتعلق بالعمليات الزراعية التي تجرى على مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة؛ للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة. كما تم توعية المزارعين بضرورة اتباع السياسة الصنفية لمحاصيل القطن والذرة الشامية والأرز.

وأضاف الحيمري أنه في مجال المبيدات الزراعية تم توعية المزارعين بمخاطر استخدام المبيدات الكيميائية وكيفية الاستخدام الآمن والفعال لها، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية.

وتابع المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعي: تم توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها؛ خصوصًا دودة الحشد الخريفية، وسوسة النخيل الحمراء على نخيل البلح، وتوعية مزارعي الموالح بالتوصيات الفنية اللازمة لوقاية الأشجار من الإصابة بالعفن الهبابي وكيفية مكافحته في حالة ظهوره.

ونوه الحيمري بأنه في ما يتعلق بالنهوض بزراعة وإنتاج محصول قصب السكر، فقد تم توعية المزارعين وتشجيعهم على زراعة قصب السكر باستخدام نظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتَي الأرض والمياه وأثره الإيجابي على تحسين دخل المزارعين ومستوى معيشتهم، إضافة إلى سهولة استخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج هذا المحصول الاستراتيجي المهم، وتناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، وفي مجال الإنتاج الحيواني تم توعية المربين بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية اختيار حيوان اللحم. وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة عن استفساراتهم من الخبراء المشاركين في هذه الفرق.

وشارك في تنفيذ أنشطة هذه الفرق الإرشادية 890 خبيرًا فنيًّا من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النباتات، والبساتين، والمحاصيل السكرية، والإنتاج الحيواني، والاقتصاد الزراعي، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، والمعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح؛ وذلك بالاشتراك مع الإخصائيين والمهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة.

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