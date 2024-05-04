صورها لإشباع رغبته وابتزازها.. تفاصيل إحالة ستيني هتك عرض طفلة للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أحالت النيابة العامة مسن يبلغ من العمر 69 عامًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بمدينة بدر.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 4489 لسنة 2023 أن المتهم عن طريق التحايل خطف المجني عليها واستدرجها إلى منزله بعيدًا عن ذويها، وهتك عرضها بالقوة.

أوضحت التحقيقات أن المتهم جرد ضحيته من ملابسها ولامس مواطن عفتها وعوراتها مستغلًا انعدام رضائها مرتكزًا على حداثة سنها وغياب إدراكها ليؤتي شهوته منها.

وصوَّر المتهم بهاتفه مقطع فيديو أثناء اقترافه جريمة هتك عرض المجني عليه، بحسب التحقيقات.

واعترف المتهم أنه استعمل المقاطع المصورة في غير علانية، لإشباع رغباته الجنسية، وهدد الطفلة المجني عليها بنشر المقاطع المرئية لتمكينه من فعلته مرة ثانية.