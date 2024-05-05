السيطرة على حريق التهم مخزن قطع غيار سيارات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل التهم مخزن قطع غيار سيارات أعلى سطح عقار بمنطقة العجوزة نتيجة ماس كهربائي من وصلة عشوائية دون خسائر في الأرواح.

كان المُقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلى سطح عقار بمنطقة المهندسين بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات أعلي سطح عقار وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة والسيطرة على الحريق.

وبعمل التحريات، تبين أن ماسا كهربائيا من وصلة عشوائية سبب نشوب الحريق، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.