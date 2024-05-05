قرار من القضاء ضد ممرضة ووالدها بتهمة قتل عامل بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس ممرضة ووالدها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة قتل عامل بالمقطم.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط ممرضة وميكانيكي؛ لاتهامهما بقتل عامل بالمقطم بسبب خلافات سابقة.

وذكر بيان صادر عن الداخلية أنه بالفحص وإجراء التحريات تبين مشاجرة بين عامل توفيَّ بإصابته بجرح طعني نافذ، وبين ممرضة وميكانيكي، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لحدوث مشادة كلامية بينهم على إثر خلافات سابقة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض، مما نتج عنها إصابة الأول ووفاته، تم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المُستخدم في الواقعة.