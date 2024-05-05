شديد الحرارة ورياح وأمطار .. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس شم النسيم وعيد القيامة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد الموافق يوم عيد القيامة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود اليوم في عيد القيامة، طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت "الهيئة"، أنه من المنتظر أن تسجل درجات الحرارة العظمى غدًا للقاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن طقس يوم عيد القيامة يشهد نشاط رياح على جميع الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

وتابعت "الأرصاد"، أنه يوجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وواصلت "الهيئة": ما زال الاضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الموج إلى (2-3) متر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الإثنين القادم 6 مايو 2024 يوم شم النسيم ، والأحوال الجوية المتوقعة.

كما توقعت أن يسود طقس الإثنين يوم شم النسيم، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت "الهيئة"، أن حالة الطقس الإثنين القادم 6 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن طقس يوم شم النسيم، يشهد، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

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