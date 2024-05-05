خاص| من هو خليفة زاهي حواس؟.. العالم الأثري يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أكد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق، أن خليفته في عالم الآثار ليس شخصا بعينه.

وقال حواس في حوار صحفي لمصراوي سينشر بشكل كامل لاحقا: خليفتي الآن مجموعة كبيرة جدا أكثر من ٥٠٠ شخص دربتهم وعلمتهم وأغلبهم يعمل معي الآن في الحفائر بالأقصر وسقارة.

وأضاف حواس: منحني الله سبحانه وتعالى العلم والمعرفة، ومنحت حياتي للآثار بإخلاص وأمانة، وحافظت على الآثار، ولذا منحني الله كل شيء في الآثار ومازلت أعتبر نفسي حارسا على الآثار.

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