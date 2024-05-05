ضياء رشوان: بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها لا يتبقى أمام نتنياهو إلا العودة بالأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إسرائيل هي المهاجم، والشعب الفلسطيني يأخذ وضع المدافع عن نفسه.

وأضاف "رشوان" خلال لقاءه عبر برنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن إسرائيل من خلال حربها على فلسطين، فرضت على نفسها قيودا وحصرت نفسها في بعض الأهداف التي لن تتحقق وهي إنهاء حماس وتدمير القوة العسكرية، وتحرير الأسرى.

وأوضح أنه بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة لا يتبقى أمام نتنياهو إلا العودة بالأسرى.

وأكد على أن الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الاحتلال على أراضيه، وعدم الانتقاص من أراضي غزة، وتحويلها لمناطق عازلة، وأيضا الوقف الفوري لإطلاق النار، وهذا يحدث من خلال تحرير وتبادل الأسرى.