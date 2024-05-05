كيف تعاملت هيئة الاستعلامات مع تقرير بلومبرج عن الاقتصاد المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن كيفية تعامل هيئة الاستعلامات مع وكالة بلومبرج بعد تقريرها الأخير عن الاقتصاد المصري واعتذارها والتعديل.

وقال "رشوان" خلال لقاءه عبر برنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية "سي بي سي"، أننا تفاجئنا منذ أيام بوجود موضوع لوكالة بلومبرج يتحدث عن الاستثمارات العربية في مصر، إذ قامت بعض الصفحات التابعة للوكالة بتحريف الأمر وكتبت عناوين "مصر للبيع".

وأشار إلى أن السوشيال في البلاد الكبرى وسيلة للنقل فيما يتعلق بالوكالات الكبرى مثل بلومبرج، لكن ما حدث بشأن هذه الواقعة كان اختراع منهم.

وتابع: "تواصلنا مع بلومبرج بالخطأ الفادح والمعلومات المغلوطة عن الاقتصاد المصري واعترفوا به وتم التصحيح على الفور على كافة صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأوضح: يوجد تحقيق الآن في الواقعة، وعوقب من قام بهذا الأمر، وهذا شيء محمود من الوكالة، وفي النهاية نبحث عن الحقيقة".