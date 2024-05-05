بدءًا من الثلاثاء المقبل.. تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء تلقيها طلبات التصالح في مخالفات البناء بدًء من الثلاثاء المقبل وذلك من خلال مراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور الآتية المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

- شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.

- محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه إذا كان صادرًا.

- المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه.

- مخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي مرخص له في ذلك.

- تقرير بسلامة المبنى من الجهات المختصة.

- صورة من الوصل الذي تم استخراجه لكل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها.

- المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى.

- نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.

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