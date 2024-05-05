عروس تطلب الخلع: "بيقولي هقطعك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفعت" جليلة. ع"، 36 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها بإنها تتعرض لضغط نفسي شديد وخاصة أنها في بداية الزواج.

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2307 لسنة 2023، بأنها تزوجت من "عثمان.ح"، 41 سنة، بعد ترشيحه من الأهل، لكبر سنها، عشت معه في هدوء يسوده السعادة لكني كنت أشعر بالخوف من كلماته التي دائماً يصحبها التهديد، وفكرت في التحدث معه عن التوقف بتلك الطريقة لكنه لا ينتبه لكلماتي نهائياً ويفعل ما يريد.

تكمل الزوجة قائلة: " طلبت من زوجي النزول لتلبية بعض المستلزمات من هايبر قريب من المنزل وبعد الموافقة، نزلت وبعد مرور ساعة هاتفني بصوت مرتفع، جعلني أترك ما أفعله وأعود للمنزل، ووقتها دخلنا في خلاف علم الجميع بتفاصيله وتدخل الجيران للحل بيننا".

تختتم جليلة: قالي "لو نزلتي تاني هقطعك قطع وأرميكي للقطط"، بعدها شعرت بالخوف الشديد الذي جعلني انتظره ينام، وهربت إلى قسم الشرطة لحمايتي، وبعدها نقلت أقامتي لمنزل أهلي، طالبة الطلاق لكنه رفض وبشدة.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لاستحالة معها، ورفعت دعوى قضائية، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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