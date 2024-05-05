عقب التداول عبر "فيس بوك".. ضبط قائد سيارة لسيره عكس الاتجاه في حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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