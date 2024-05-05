"نبيذ بدل الحليب".. رضيع يدخل في غيبوبة طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

شهدت إيطاليا حادثة مأساوية، حين دخل طفل رضيع عمره 4 شهور في غيبوبة كحولية، بعد أن أعطته جدته نبيذًا أبيض بدلاً من الحليب.

بدأت الحادثة في 29 أبريل في مدينة باري جنوب إيطاليا، وقامت الجدة بتحضير "البيبرون" لحفيدها، لكنها أخطأت ووضعت النبيذ الأبيض بدلاً من الماء.

ولم تنتبه الجدة للخطأ إلا بعد أن رفض الطفل الرضيع تناول الخليط، وبعدها جرى نقله على الفور إلى المستشفى، وفقًا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

ولا يزال الطفل راقدًا في المستشفى، يعاني غيبوبة كحولية خطيرة بسبب صغر سنه، ويخضع للعلاج بشكل مكثف.

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