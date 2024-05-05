البابا تواضروس الثاني: الأوضاع في قطاع غزة مؤلمة للغاية.. ونصلي من أجل السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن: "الأوضاع في قطاع غزة مؤلمة للغاية ونصلي من أجل السلام".

وأضاف البابا تواضروس الثاني - في تصريح لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد - " إننا نشارك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة؛ من خلال أسقفية الخدمات العامة في الكنيسة القبطية"، داعيا الله أن يحفظ مصر وأن يديم على شعبها المحبة والأفراح .

وتوجه البابا بالتهنئة لجميع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما وجه رسالة لكل إنسان أن يحمل طاقة تسامح للآخر.