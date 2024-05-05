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حج 2024.. بيان مهم من "السياحة" بشأن إدراج بيانات عقود سكن مكة والمدينة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الشركات السياحية في إطار الإجراءات التنفيذية لرحلات الحج السياحي 1445 هجريا، الدخول على موقع الغرفة ثم بيانات خاصة بالغرفة وسرعة إدراج البيانات ورفع المستندات الخاصة بعقود السكن بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعقود النقل الخاصة بدورات المشاعر.

وأضافت "السياحة"، بحسب منشور بها، حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن ذلك بدءاً من يوم 5 مايو 2024 وحتى نهاية يوم 7 مايو 2024.

وشددت "غرفة السياحة"، على الشركات السياحية، ضرورة تحري الدقة في ملئ البيانات المطلوبة، وذلك يتسنى حتى ربط العقود بمراكز الخدمة الميدانية من خلال شركة رحلات ومنافع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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