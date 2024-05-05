خناقة انتهت بـ قتيل.. الداخلية تكشف تفاصيل "مشاجرة الأجانب" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ومتوفي في أسوان، وضبط مرتكبي الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود مُصابين.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين، (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مصابين بجروح متفرقة وتوفى أحدهم حال إسعافه - جميعهم مقيمين بدائرة القسم)، بسبب خلافات بينهم تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم نتج عن ذلك حدوث الإصابات المشار إليها والتي أودت بحياة أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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