تهديد لا يتحمله الكبار.. مرافعة النيابة العامة في واقعة نيرة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أذاعت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مرافعة ممثل النيابة العامة في واقعة وفاة طالبة جامعة العريش بسبب الضغوط النفسية من زميلة لها وصديقها.

وقضت محكمة جنايات شمال سيناء، المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، أمس السبت، بالحبس 3 سنوات للمتهمين بإنهاء حياة نيرة صلاح طالبة العريش، ومصادرة الهواتف المحمولة وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.

وطالب ممثل النيابة العامة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، قائلًا: "طبقا للتقرير الفني لقسم البحوث والمساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية، تبين من فحص الهواتف النقالة للمتهمين وبعض الشهود وجود الملف الإلكتروني للمحادثات الخاصة للمجني عليها وآخر آنف الذكر بهاتف المتهمة الأولى وتبين وجود ما يسمى بمجموعة الدفعة، وبه عبارات التهديد التي كتبها المتهم الأول وكذا عبارات التهديد التي كتبتها المتهمة الثانية للمجني عليها.".

وأضاف: "المتهم الثاني بدلًا من أن يكون لها ناصحا أمينا استحل فعلته ووضع المجني عليها تحت وطأة التهديد القاتلة وهو ظرف بالغ السوء لا يتحمله الكبار فكيف بالمجني عليها، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدةٍ فإن الملائكة تلعنُه حتى يدعَها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه".

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