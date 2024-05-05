أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 14 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت الجهود الحملات خلال 24 ساعة، تحرير 14707 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 534 مخالفة السير بدون تراخيص، و16 دراجة نارية مخالفة، و7628 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و14 مخالفة موقف عشوائي، و412 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.