رموا الرضيع أمام دار أيتام.. أسرار علاقة مُحرمة جمعت أخ بشقيقته في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة أمام أحد دور الرعاية عن جريمة شاب وشقيقته بمدينة نصر.

وقالت الفتاة إنها استغلت وشقيقها غياب والديها، وعاشرها معاشرة الأزواج عدة مرات فحملت سفاحًا، مضيفة أنها تمكنت من إخفاء حملها حتى أنجبت طفلًا.

أضافت المتهمة أنه اختمرت في ذهنهما فكرة التخلص من الطفل، فحمله شقيقها بليل ورماه أمام أحد دور الرعاية.

لكن الأمر افتضح بعدما عثر أحد المارة على الرضيع ملفوفًا أمام دار الرعاية، فأبلغ الشرطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بعد تفريغ الكاميرات من كشف هوية الأب، وتم القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه وشقيقته.