"إلحقوني رحاب بتموت".. تفاصيل وفاة فتاة داخل لعبة قطار الموت بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بأكتوبر، بدفن جثمان فتاة لقيت مصرعها داخل لعبة قطار الموت بمدينة ملاهٍ شهيرة في أكتوبر بعد إصابتها بأزمة قلبية نتيجة الخوف من اللعبة.

وأشارت التحقيقات الأولية طبقا لأقوال عدد من أصدقاء الفتاة المتوفاة أنها فور تحرك اللعبة بسرعة كبيرة بدأت في الصراخ بشدة وانتابتها حالة من ضيق التنفس ولاحظت صديقتها شعورها بالإعياء ثم فقدانها الوعي وشحوب وجهها فتعالت صرخات صديقتها التي كانت مختلفة عن صرخات اللهو حيث رددت: "إلحقوني رحاب بتموت" فلفتت انتباه القائم على تشغيل اللعبة وتم إيقافها على الفور واستدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الفتاة إلى المستشفى فاكتشف الأطباء توقف عضلة القلب وفشلت عمليات إنعاشه وتم إبلاغ مرافقيها بوفاتها.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوفاة فتاة أثناء ركوبها لعبة قطار الموت داخل مدينة ملاهٍ شهيرة في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.