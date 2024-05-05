وزارة الأوقاف: دور الواعظات في المجتمع نتيجة دعم الدولة المصرية -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، ولذلك أطلقت وزارة الأوقاف 2024 عام الواعظات، لما لهن من دور كبير في مجال الدعوة وخدمة المجتمع.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "مؤتمر الواعظات كان عدة ورش علمية تم مناقشتها على مستوى علمى عالى المستوى".

وتابع: "من أهم توصيات المؤتمر، التوسع فى التدريب، ومنح رسائل الدكتوراه والماجسيتر للواعظات، ومن المقرر عقد مؤتمر دولي للتعريف بالنموذج المصري الفريد في مجال عمل الواعظات".