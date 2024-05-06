ننشر الصورة الأولى لنفقي مترو الأنفاق بشارع الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت محافظة الجيزة، الصورة الأولى لنفقي الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم.

ويبلغ طول هذه المرحلة (19 كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الاشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو ، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

عن نسب تنفيذ أعمال محطة الأهرامات ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتي تخدم المنطقة السياحية بالجيزة، وتقع هذه المحطة في شارع الهرم بالقرب من قسم الهرم، وأهرامات الجيزة الشهيرة.