"كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي ورمضان يونس:

أصيب 13 عاملا، مساء الأحد، بكسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال يومية، أمام قرية "صول" بدائرة الصف جنوب الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بدائرة مركز شرطة الصف، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن السائق كان يسير بسرعة زائدة، واختلت عجلة القيادة في يده مما أدى إلى انقلاب السيارة.

جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم.

تم فرض كردون امني بمحيط الحادث وانتشر رجال المرور لتيسير حركة سير الطريق عقب وقوع الحادث.

حرر محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة للتحقيق.