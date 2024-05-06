مصدر مصري: عملية "كرم أبو سالم" تسببت في تعثر مفاوضات "هدنة غزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن تطورات مفاوضات الهدنة الجارية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصدر إن قصف حـماس لمنطقة كرم أبوسالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة، في الوقت الذي يكثف الوفد الأمني المصري اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي في الهجوم الذي نفذته كتائب القسام على معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة، أمس الأحد، ليرتفع عدد الجنود القتلى بالهجوم ذاته إلى 4.

وأشار المصدر إلى أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي واستمرار حركة دخول الأفراد والمساعدات.

وشدد على أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري.