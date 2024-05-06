شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: "عيد شم النسيم يأتى كل عام حاملا معه البهجة والأمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصرى بمناسبة عيد شم النسيم.

وقالت السيدة انتصار السيسي- في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي- "يأتي عيد شمّ النسيم كل عام حاملًا معه البهجة والأمل، نُشارك فيه عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، ونُعبّر عن حبّنا لوطننا الغالي.. كل عام وأنتم بخير ونسأل الله أن يُحفظ مصر وأهلها من كل سوء وشر".