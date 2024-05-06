شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة من المدارس لامتحانات نهاية العام الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت المدارس بشكل مكثف لعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث تم تجهيز اللجان الامتحانية وطباعة الأسئلة وإعلان أرقام جلوس الطلاب فى مكان ظاهر بالمدارس، إضافة إلى توزيع أعضاء هيئة التدريس على اللجان كمراقبين وملاحظين، كما انتهت المدارس من تجهيز الكنترولات لتصحيح كراسات الإجابة وأيضا عقد اجتماعات داخلية بالمدارس لضبط لجان السير ومنع الغش خاصة فى امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن المديريات التعليمية، وضعت أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية بحيث تكون الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، مضيفة أن الامتحان تم وضعه من مقررات الفصل الدراسي الثاني بأكمله.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم الانتهاء من منهج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أن خريطة توزيع الموضوعات الدراسية ضمنت شرح الدروس والموضوعات مع نهاية شهر أبريل 2024، مشددة على أن مرحلة المراجعة بدأت استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسى، مضيفة أن هناك مراجعات فى المدارس تتم على جزئيات المنهج بالإضافة إلى المراجعات المجانية النهائية للصفين الثالث الإعدادى والثانوى مع استمرار مجموعات الدعم المدرسى.



