شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الإثنين - رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية، حيث يتم تسيير خدمة مكيفة تقوم من القاهرة للإسكندرية والعكس.

ويبلغ سعر التذكرة للفرد 100 جنيه تشمل رحلة الذهاب والعودة، علي أن يكون القيام من القاهرة الساعة السابعة صباحاً والعودة من الإسكندرية الساعة السادسة مساء في نفس اليوم وتكون محطات التوقف هي بنها – طنطا - إيتاي البارود / دمنهور/ سيدي جابر.

وفى السياق تابع وزير النقل مع رؤساء الهيئات في الجهات التابعة انتظام العمل بها حيث اطمأن الوزير على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية وانتظام مواعيد القيام والوصول وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT وأكد الوزير على استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو والقطار الكهربائي الخفيف للحركة من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفقين على الخطوط المختلفة بهما لضمان تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.