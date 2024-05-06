على مساحة 6 قراريط.. ضبط شخص يزرع الأفيون في أرضه في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مكبرة؛ لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن كفر الشيخ أفادت قيام مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق- بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال زراعة المواد المخدرة والاتجار بها وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص متخذاً من دائرة مركز شرطة دسوق مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بقطعة أرض زراعية ملكه بمساحة فدان كائنة بدائرة المركز، وقيامه بزراعة مساحة 6 قيراط بنبات الخشخاش المخدر (أفيون)، كما عثر بحوزته على (كيلو جرام أفيون - طبنجة - إناء معدني لتسهيل وتصنيع مادة الأفيون).

بمواجهة المتهم اعترف بقيامة بزراعة نبات الخشخاش (الأفيون)، وتصنيعه وإعادة تشكيله والاتجار فيه وحيازته للسلاح الناري لتأمين تجارته غير المشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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