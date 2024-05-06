احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 9222 مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 17448 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 675 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 دراجة نارية مخالفة، و9222 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و11 مخالفة موقف عشوائي، و481 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و4 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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