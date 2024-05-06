ماس كهربائي.. تفاصيل حريق مطبعة ملك مرشح رئاسي سابق في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في التهام حريق لمطبعة ملك مرشح رئاسي سابق بمنطقة العجوزة.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وبيان أسبابه، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أشارت إلى أن مطبعة خاصة ملك (موسى. م. م.) رئيس حزب الغد، بشارع الحجاز في العجوزة، نشب بها حريق التهم عدد من المطبوعات.

كما تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي في إحدى ماكينات الطباعة ونظراً لوجود مواد كثيرة مساعدة على الاشتعال من الورق والكرتون انتشرت النيران في المطبعة، وتم اخمادها دون خسائر في الأرواح.

وتبين أن المطبعة ملك (موسى. م. م.) بشخصه وليست تابعة لحزب الغد، ولم يتهم أحداً بالتسبب في الحادث، مؤكداً أن الحريق اشتعل بسبب ماس كهربائي، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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