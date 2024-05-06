مصدر رفيع المستوى: مصر حذرت الأطراف من خطورة التصعيد في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر حذرت كافة الأطراف من خطورة التصعيد الحالي، مؤكدة ضرورة العودة للمفاوضات، وما تحقق من تقدم كبير بها.

وفي وقت سابق، أكد مصدر رفيع المستوى اليوم الاثنين، أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف المصدر أن قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم، أمس الأحد، تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة.

وأشار إلى أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي واستمرار حركة دخول الأفراد والمساعدات.

من جانبه، قال قيادي بحركة حماس، إن القرار الإسرائيلي ببدء إجلاء السكان من رفح الفلسطينية سيؤدي إلى تعليق المفاوضات بشأن المحتجزين.

وكانت فصائل فلسطينية، قد استهدفت موقعًا إسرائيليًا بالقرب من معبر كرم أبو سالم بقذائف مورتر، ما أسفر عن مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال وإصابة آخرين بجروح خطيرة.