تزامنا مع احتفالا شم النسيم.. "النقل": الوزير يتابع إجراءات تقديم الخدمات المميزة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكدت وزارة النقل، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بشم النسيم، يتابع على مدار الساعة انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات.

وأضافت "الوزارة"، بحسب بيان لها، اليوم الإثنين، أن وزير النقل يتابع على مدار الساعة استمرار الحملات التفتيشية؛ الخاصة بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، والتأكد من سلامة التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان وذلك حرصاً على سلامة المواطنين خاصة مع كون نهر النيل هو النزهة المفضلة لعدد كبير من المواطنين خلال الاحتفالات بشم النسيم

وتابع "كامل الوزير"، مع رؤساء الهيئات في الجهات التابعة، انتظام العمل بها، واطمأن على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية وانتظام مواعيد القيام والوصول وانتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT .

وأكد الوزير، على استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو والقطار الكهربائي الخفيف للحركة من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفقين على الخطوط المختلفة بهما لضمان تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب .

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفادت "النقل"، بانتظام حركة الملاحة فى موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر، وانتظام حركة الصادرات والواردات.

وطمأن الوزير، على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، وانتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة .