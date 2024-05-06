جامعة الأزهر بغزة تناقش رسالة ماجستير بإحدى خيام النازحين - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ناقشت كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهربغزة، أمس، رسالة الماجستير للباحث تامر صلاح أبو موسى بعنوان " المناعة النفسية كمتغير وسيط بين الضغوط النفسية والدافعية للإنجاز لدى المرشدين التربويين بالمحافظات الجنوبية في فلسطين"، في إحدى خيام النازحين.



وبحسب بيان للجامعة، الاثنين، أشرف على الرسالة الدكتور أسامة حمدونة عضو هيئة التدريس بكلية التربية، والدكتور محمد محمد عليان مناقشاً داخلياً، والدكتور عماد الكحلوت مناقشاً خارجياً.

وتقدم الدكتور عمر ميلاد رئيس جامعة الأزهر في غزة، بالتهنئة والتبريكات للطالب أبو موسى وأسرته لنيله درجة الماجستير في التربية، بالشكر والتقدير للجنة المناقشة لجهدهم الكبير برغم ظروف النزوح الصعبة والمضنية، مؤكداً أن هذا الجهد والعمل في هذه الظروف هو أصدق تعبير عن كون جامعتنا عملاقة كما وصفها وأرادها المؤسس.

وتقدم الدكتور ميلاد بالشكر والتقدير لعمادة الدراسات العليا بالجامعة، وعمادة كلية التربية، مؤكداً إصرار مجلس الأمناء و إدارة الجامعة وجميع العاملين على مساعدة طلبتنا لاستكمال دراستهم مهما كانت التحديات.