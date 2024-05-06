بعد وفاة فتاة قطار الموت.. "المرجيحة" تهشم رأس طفلة في مدينة ملاهي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

هشمت "مرجيحة" رأس طفلة في مدينة أطفيح أثناء الاحتفال بأعياد شم النسيم؛ حيث سقطت منها وأثناء نهوضها تحركت المرجيحة عائدة لتصطدم برأسها مسببة لها نزيف وتهشم بالجمجمة وسط صرخات الأهالي والأطفال.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة اطفيح بمصرع طفلة نتيجة تهشيم "مرجيحة" لرأسها أثناء لعبها، فور اخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ وانتقلت على الفور قوة من مركز أطفيح برئاسة المقدم محمد مختار رئيس المباحث وتبين من الفحص إصابة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بتهشم بالجمجمة نتيجة ارتطام رأسها بـ"مرجيحة" حديدية ضخمة.

وأشارت التحريات إلى سقوط الطفلة من المرجيحة وأثناء قيامها مرة أخرى عادت المرجيحة فصدمت رأسها ونظرا لأنها من الحديد الضخم وصغر سن الطفلة سببت لها جرحا غائرا وتهشم بعظام الجمجمة فتم نقل الطفلة إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتوفيت أمس فتاة داخل لعبة قطار الموت بمدينة ملاهٍ شهيرة في أكتوبر بعد إصابتها بأزمة قلبية نتيجة الخوف من اللعبة؛ صرحت النيابة العامة بأكتوبر، بدفن جثمان الفتاة.

وأشارت التحقيقات الأولية طبقا لأقوال عدد من أصدقاء الفتاة المتوفاة أنها فور تحرك اللعبة بسرعة كبيرة بدأت في الصراخ بشدة وانتابتها حالة من ضيق التنفس ولاحظت صديقتها شعورها بالإعياء ثم فقدانها الوعي وشحوب وجهها فتعالت صرخات صديقتها التي كانت مختلفة عن صرخات اللهو حيث رددت: "إلحقوني رحاب بتموت" فلفتت انتباه القائم على تشغيل اللعبة وتم إيقافها على الفور واستدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الفتاة إلى المستشفى فاكتشف الأطباء توقف عضلة القلب وفشلت عمليات إنعاشه وتم إبلاغ مرافقيها بوفاتها.

اقرأ أيضا:

"إلحقوني رحاب بتموت".. تفاصيل وفاة فتاة داخل لعبة قطار الموت بأكتوبر

قرار عاجل من النيابة بشأن وفاة فتاة داخل لعبة قطار الموت بملاهي أكتوبر