مصدر: بنود الاتفاق تشمل 3 مراحل.. وتتضمن اتفاقا لتبادل الأسرى و هدنة إنسانية

أكد مصدر رفيع المستوى، أن بنود الاتفاق بين حماس و إسرائيل تشمل ثلاث مراحل وتتضمن اتفاقا لتبادل الأسرى والمحتجزين و هدنة إنسانية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012