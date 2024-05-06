الجيزة تكشف ميزة لقانون التصالح الجديد مقارنة بالقديم.. فما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أشارت محافظة الجيزة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى أن مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون رقم 17 لسنة 20219، هي القضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفي في القانون الجديد.

وتبدأ محافظة الجيزة، اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، بتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، بكافة الأحياء والمراكز والمدن.

وأعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023؛ تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح ابتداء من غدًا الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.