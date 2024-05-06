وسيم السيسي: مصر احتفلت بعيد شم النسيم منذ أكثر من 4 آلاف سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

هنأ الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، جميع المصريين بيوم شم النسيم.

وأضاف "السيسي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قسمت السنة إلى 3 فصول، فصل الفيضان، وبذر البذور وفصل الحصاد أو الربيع.

وأوضح الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، أن مصر أول دولة قامت بالاحتفال بعيد شم النسيم منذ أكثر من 4 آلاف عام قبل الميلاد.

وطالب وسيم السيسي، بأن يكون هناك احتفالا بعيد رأس السنة المصرية في 18 يوليو مثلما يكون في عيد شم النسيم، لأن هذا التاريخ هو تقويم قائم على الفلك والعلوم وغير قائم على الميلاد، وهذا الشيء لا علاقة له برأس السنة القبطية.

وعن احتفال القدماء المصريين بعيد شم النسيم، قال وسيم السيسي: هات بيضة وأكتب عليها أمنيتك في السنة الجديدة ثم قم بخبطها في بيضة أخرى، إذا انكسرت البيضة الأخرى فأمنيتك ستحقق هذه السنة، وإذا انكسرت البيضة التي مكتوب عليها الأمنية؛ فإن أمنيتك ستتأجل للسنة المقبلة.