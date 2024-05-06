دهسه على الدائري.. التصريح بدفن ضحية مطرب المهرجانات عصام صاصا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة سائق لقي مصرعه في حادث سير سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب مناظرة الجثمان وكلفت النيابة مفتش الصحة بالكشف الظاهري، وإعداد تقرير بالوفاة.

وقررت النيابة استمرار التحفظ على مطرب المهرجانات عصام صاصا، وحجزه 24 ساعة على ذمة التحريات مع عرضه باكر على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، حيث تستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة.

وقررت النيابة، عرض المتهم عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي؛ لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت الحادث.

وانتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس من الإدارة العامة للمرور بالجيزة؛ لفحص سيارة عصام صاصا وإعداد تقرير فني، لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث؛ لكشف أسبابه، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الاثنين، على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، بحجز السيارات في قسم شرطة الطالبية.

وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سراي نيابة العمرانية، للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.

وأفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المطرب أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته، وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة، ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى مسرح البلاغ، وتم إلقاء القبض على عصام صاصا، والتحفظ على سيارته واقتياده إلى قسم شرطة الطالبية ووضع السيارة بحجز السيارات بالقسم، وأخطرت مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا بإصابته جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مدير أعمال عصام صاصا

كشف معاذ مدير أعمال مطرب المهرجانات عصام صاصا، حقيقة القبض عليه على خلفية اتهامه بالتسبب في حادث مروري ما أسفر عن سقوط مصاب أعلى دائري المنيب.

وقال "معاذ"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن عصام صاصا كان انتهى من عمله في إحدى الحفلات في المعادي، وأثناء عودته إلى منزله، على الطريق أعلى دائري المنيب، شاهد سيارة أحد أصدقائه الذي كان ضمن المتواجدين معه في الحفل، خلال انقلابها على الطريق.

وأشار "معاذ"، إلى أن عصام صاصا ما أن رأى سيارة صديقه هرول مسرعًا نحو السيارة، للاطمئنان على صديقه، موضحا أن الأجهزة الأمنية حضرت إلى المكان، و اصطحبت مطرب المهرجانات إلى قسم الشرطة، للاستماع إلى أقواله، "متقبضش عليه بيستمعوا لأقواله بس حول الحادث".

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من مستشفى الهرم بوصول مصاب جراء حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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