رماها من الثامن.. شاب يقتل أمه بعد حفلة تعذيب بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة المختصة التحقيق مع شاب متهم بقتل والدته بالمرج، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كشفت التحقيقات الأولية عن نشوب مشادة كلامية بين الأم البالغة من العمر 43 سنة وابنها بسبب كثر طلبه للأموال ليشتري المواد المخدرة، لكنها رفضت ما دفعه للاعتداء عليها بالضرب.

أضافت التحقيقات أن المتهم ضرب والدته ضربًا مُبرحًا وعذبها بعصا وهددها بالقتل إذا لم تعطهِ المال فرفضت الاستجابة، فرماها من بلكونة شقتهم بالطابق الثامن لأحد عقارات المرج.

وقال المتهم إنه رماها من الثامن خشية افتضاح أمره، وليدعي أنه اختل توازنها وسقطت على الأرض.

صرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها وتسليمها لذويها لدفنه.