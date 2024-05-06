تطور جديد في اتهام عصام صاصا بدهس شاب أعلى الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

رحلت قوة أمنية مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى قسم شرطة الطالبية بعد الانتهاء من التحقيقات معه بواقعة دهس شاب أعلى الدائري.

وأمرت النيابة العامة اليوم الإثنين، بحجز مطرب المهرجانات عصام صاصا، على ذمة التحريات مع عرضه باكر على الطب الشرعي؛ لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه.

أدلى مطرب المهرجانات عصام صاصا بأقواله أمام النيابة في واقعة دهسه شاب أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

وقال إنه فوجئ بالضحية يعبر الطريق أمامه أمام مطلع المريوطية للقادم من اتجاه المنيب، مضيفًا "مكنش قصدي أخبطه".

أضاف عصام صاصا في التحقيقات أنه لم يهرب بعد دهسه للشاب، وأنه توقف بجانبه للاطمئنان عليه وإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة "أنا مهربتش ووقفت لحد ما الشرطة جت".

ولفت إلى أن الشاب كان يعبر من مكان غير مخصص لعبور المشاة في "طلعة" وصلة المريوطية بالطريق الدائري.

فيما قالت والدة الضحية إنه كان يسعى للإنفاق على أولاده الأربعة "عنده بنتين على وش جواز وولدين.. عايزه حق ابني".

وصرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة السائق عقب مناظرة الجثمان وكلفت النيابة مفتش الصحة بالكشف الظاهري، وإعداد تقرير بالوفاة.

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