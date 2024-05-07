إبراهيم عيسى: رغم فقره يُظهر المصري صبرًا عظيمًا وقدرةً على التعايش مع الأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن مصر تظل دائمًا قوية وفخورة كأهراماتها، حيث قال: "في كل الأحداث، نحاول أن ننظر إلى الجانب الإيجابي، والمصري دائمًا يحتفظ بروح البهجة حتى في أوقات الحزن والضيق، فالشخصية المصرية تتميز بالقوة والقدرة الرائعة على الابتهاج رغم التحديات التي تحيط به".

وفي برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، أوضح عيسى أن 70% من المصريين فقراء ورغم ذلك يحتفظون بعظمتهم وبهجتهم ويواجهون الصعاب بالصبر والتعايش، وقد يعتبر البعض أن صبرهم هو جمود ولكنه في الواقع صبر حكيم، فالشعب المصري يُظهر صبرًا عظيمًا وقدرةً على التعايش مع مختلف التحديات".

وأضاف: "على الرغم من الأزمات العديدة التي مرت بها المجتمع في السنوات الماضية، إلا أن المصريين يحتفظون بروح البهجة والقدرة على العيش والتحمل، فهم شعب قوي ومتحضر يمتلك مرونة تعليمية عالية".

وأشار مقدم "حديث القاهرة"، إلى أن الجوهر الحقيقي للشخصية المصرية يتعرض لتجاوزات ومحاولات التجهيل، ولكنه أكد أن المصريين قادرون على الصمود عبر الزمن.