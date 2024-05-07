"هيام" تطلب خُلع زوجها: "بيعمل حساب صحبته في السندوتشات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "هيام.ح"، 32 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خُلع زوجها مبررة طلبها: "بيعمل حساب صحبته في السندوتشات.. طلع بيخوني".

قالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1239 لسنة 2023، إنها تعرَّفت على زوجها "عبدالله. ح"، محاسب، خلال حضورها مناسبة خاصة بالعائلة، وبعدها تولدت مشاعر عاطفية بينهما، نتج عنها الزواج خلال سنة فقط، وزواجهما دام سنة ونصف فقط.

أضافت الزوجة في حديثها لمصراوي أنها عاشت حياة زوجية في الشهر الأول من الزواج يحسدني الناس عليها، فشريك حياتها ميسور الحال ومتعلم لكن صدمت بعدما اكتشفت خيانته.

تابعت "زوجي يوميًا يذهب للعمل في الساعة السابعة ويعود في الساعة السادسة مساءًا، اكتشفت خيانته بعد تأخيره بالعمل حتى التاسعة وغلق هاتفه"، مضيفة أنها ذهبت لعمله حيث قابلت إحدى العاملات بالمصنع وكشفت لها خيانته.

اكتشفت هيام أن زوجها يوصل زميلته يوميًا "وبيعمل حسابها في السندوشات"، ففتشت في هاتفه واكتشفت الرسائل الغرامية بينهما وأنه وعدها بالزواج بعد طلاقهما، وعندما واجهته أنكر فتركت منزل الزوجية.

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة تطلب الخلع، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.