طعنة في المطعم.. قرار بشأن عامل قتل أجنبيًا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس عامل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شخص أجنبي بالقاهرة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى بدائرة القسم.

تبين بالفحص العثور على جثة عاطل يحمل جنسية إحدى الدول توفي جراء مشاجرته مع عامل بأحد المطاعم (أجنبي) لحدوث خلاف خلال تواجد المجني عليه بمطعم الجاني.

طعن المتهم ضحيته بسلاح أبيض ما أدى لوفاته.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.