30 صورة من المراكز التكنولوجية.. إقبال كبير على التصالح في مخالفات البناء في اليوم الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهدت المراكز التكنولوجية في أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، إقبالًا كثيفًا من المواطنين في اليوم الأول لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وبدأ اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، استقبال طلبات التصالح الجديدة وفق القانون الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وأجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية موسعة لعدد من المراكز التكنولوجية بنطاق المنطقة لمتابعة سير العمل وتنفيذ التوجيهات بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم سبل الدعم لهم.

وشملت جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، متابعة الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية لأحياء المعادي والبساتين، موجهة بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم الدعم لإبراز أهمية القانون الجديد وعرض أهم المميزات التي يحظى بها بما يحقق الصالح العام.

كما شددت على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وحرصت نائب المنطقة الجنوبية، خلال جولتها، على استطلاع رأي المواطنين المتوافدين على المراكز سواء للاستفسار أو تقديم الملفات في مجال تبسيط الإجراءات بالمقارنة عن القانون السابق مشددة على متابعتها الشخصية لهذا الملف المهم، والرد المباشر على استفسارات المواطنين إلى جانب متابعة وضع البنرات إلارشادية بالمراكز التكنولوجية في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين لراحتهم ولمنع التكدس.

كما استعرضت، من موظفي المراكز التكنولوجية، أهم الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد تدريبهم على اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون وتوفير الأجهزة اللازمة لإنجاز الأعمال بسهولة ويسر موجه توفير كل سبل الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.