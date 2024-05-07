بعد حادث عصام صاصا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير بحوزته مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على مطرب المهرجانات شهير، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، بمنطقة المرج.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "م.ش" وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

في سياق متصل اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له عقب دهسه شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

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