دماء بمنطقة حساسة.. عامل يغتصب ابن زوجته في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة بشعة، ضحيتها طفل في الرابعة من عمره، قام زوج والدته بهتك عرضه واغتصابه، حتى أصيب بحالة إعياء، ونقله زوج الأم للمستشفى في حالة سيئة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، اخطاراً من المستشفى بوصول طفل مصابا بجروح شديدة في منطقة حساسة نتيجة التعدي عليه وجروح وكدمات في مختلف أنحاء الجسد، وحالته العامة سيئة.

أفادت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن عامل أحضر الطفل إلى المستشفى، وأخبر الأطباء أنه سقط على السلم أثناء لهوه ما سبب إصاباته وفقدانه الوعي، وأثناء فحص الأطباء للطفل والإصابات بجسده تبين وجود آثار دماء في منطقة حساسة نتيجة اعتداء عنيف فتم إبلاغ الشرطة للاشتباه في حالة هتك عرض وكذب رواية العامل.

أضافت التحريات، أن ذلك العامل زوج والدة الطفل، وأنه من قام باغتصاب الطفل وهتك عرضه مستغلا غياب زوجته عن المنزل، والخروج لعملها فقام بتجريده من ملابسه، وهتك عرضه وعندما تعالت صرخات الطفل انهال عليه بالضرب حتى فوجئ به يفقد الوعي بين يديه فنقله إلى المستشفى وأخبر زوجته والأطباء أنه سقط من أعلى السلم.

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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