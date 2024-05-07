10 صور.. محافظ القاهرة يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددًا من المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة من بينها المركز التكنولوجي بحي السلام ثان لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

ووجه محافظ القاهرة، بتقديم الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

كما وجه محافظ القاهرة، بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد محافظ القاهرة، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحي أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور.

وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة والبالغ عددها 37 مركزًا لاستقبال طلبات التصالح، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

كما شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية.

وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على المخالفات داخل الأحوزة العمرانية التي تمت قبل 17 ديسمبر 2023 وخارج الأحوزة العمرانية ما قبل 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.